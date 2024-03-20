Geçen yıl en çok körlük okuduk

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TÜRK Kütüphaneciler Derneği (TKD), bu yıl 25-31 Mart tarihleri arasında 60’ıncısı düzenlenecek olan Kütüphane Haftası kapsamında, “Sürdürülebilirlik ve Savunuculuk” temasıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Hafta, Ankara Goethe Enstitüsü’nde Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Şahin Albayrak’ın “Yapay Zekâ Eğitim ve Kütüphaneler” temalı konferansı ile başlayacak. Ayrıca 27 Mart’ta da 12.30-13.00 saatleri arasında 81 şehrin meydanlarında veya okullarında 30 dakika “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kitap Okuyoruz” sloganı ile sessiz olarak kitap okunması sağlanacak.

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Hafta kapsamında, 81 il ve ilçelerdeki bin 257 halk kütüphanesinden alınan istatistiklerle, ülkedeki kütüphanelerden okurların en çok tercih ettiği kitaplar da derlendi. Yetişkinler kategorisinde sırasıyla Jose Saramago’nun “Körlük”, Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi”, Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi”, Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin Hikâyesi” ve Ahmet Ümit’in “Kırlangıç Çığlığı” kütüphane okurları tarafından en çok okunan ilk beş kitap oldu.

ÇOCUKLAR ‘KRAL ŞAKİR’ DEDİ

Çocuk kütüphane okurlarının ilk beş tercihi ise sırasıyla Varol Yaşaroğlu’nun “Kral Şakir: Dostum Bu Çok Havalı!”, “Kral Şakir: Macera Devam Ediyor!”, “Kral Şakir: Dürümler Karışık!”, Mustafa Kemal Çelik’in “Dedektif İş Başında” ve “Kral Şakir: Hayat Kısa Filler Uçuyor” oldu. Çocuk kategorisinin ilk beş sırasının dördünü “Kral Şakir” serisinin alması dikkat çekti. TKD, 60. Kütüphane Haftası kapsamında, 25 Mart Pazartesi günü Ankara Goethe Enstitüsü’ndeki açılışta en çok okunan kitapların yayınevlerine ödüllerini takdim edecek.

‘GERÇEK OKURUNA ULAŞAN KİTAP’

LİSTEYİ ve 60’ıncı Kütüphane Haftası’nı Hürriyet’e değerlendiren TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal şunları kaydetti:

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“Kütüphanelerden kitaplar, gerçek okurlar tarafından okunmak için alınır. Oysa bir kitapçıdan ‘okuyacağım’ ya da ‘kitaplığımda bulunsun’ diye aldığımız birçok kitabı okumayız. Bu bağlamda kütüphanelerde en çok okunan kitap, gerçek okuruna ulaşmış kitap demektir. Jose Saramago’nun ‘Körlük’ adlı romanının en çok okunan kitap olması, Saramago’nun müthiş anlatımın yanı sıra dünyada bir salgında her şeyin ne kadar ahlaktan soyutlanabileceğini, insanın asıl başkalarının görmediği anda ne yaptığının ahlak olarak tanımlanabileceğini göstermesi de önemli. Kısa bir süre önce bütün dünyanın yaşadığı COVID salgınından sonra bu kitabı okumanın çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum.”

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Ali Fuat Kartal