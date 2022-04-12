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Geçen yaz tamamen kuruyan AcÄ± Göl'den sevindiren görüntü

#Sivas#UlaÅŸ#AcÄ± Göl

Sivas'Ä±n UlaÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± KazanpÄ±nar KÃ¶yÃ¼'nde kuraklÄ±k ve tarÄ±m arazilerinin dÃ¼zensiz sulanmasÄ± nedeniyle geÃ§en yaz tamamen kuruyan AcÄ± GÃ¶l, bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bolluÄŸuyla yeniden dolmaya baÅŸladÄ±. KuraklÄ±ktan kurbaÄŸalarÄ±n bile terk ettiÄŸi gÃ¶l, karlarÄ±n erimesiyle yeniden doldu.

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UlaÅŸ ilÃ§esine 15 kilometre uzaklÄ±ktaki KazanpÄ±nar KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AcÄ± GÃ¶l'de, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n az olmasÄ± nedeniyle son 3 yÄ±lda su seviyesi giderek dÃ¼ÅŸtÃ¼. GeÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±nda kuraklÄ±k etkisiyle tamamen kuruyan gÃ¶lÃ¼n zemininde Ã§atlaklar oluÅŸtu.

GeÃ§en yaz tamamen kuruyan AcÄ± GÃ¶lden sevindiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

GÃ¶Ã§men kuÅŸlar ile aynalÄ± sazan popÃ¼lasyonunun yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶l, boÅŸ kaldÄ±. KÄ±yÄ±dan 400 metre Ã§ekilen gÃ¶lÃ¼n hali kÃ¶ylÃ¼leri de Ã¼zdÃ¼. AcÄ± GÃ¶l, bu yÄ±l ise Ã¶zellikle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bolluÄŸuyla yeniden dolmaya baÅŸladÄ±.

GeÃ§en yaz tamamen kuruyan AcÄ± GÃ¶lden sevindiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

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Suyun Ã§ekilmesiyle geÃ§en yÄ±l kurbaÄŸalarÄ±n bile kalmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶l, karlarÄ±n erimesiyle tekrar suya kavuÅŸtu. GÃ¶lÃ¼ hayvan ve arazi sulamada kullanan kÃ¶ylÃ¼ler de rahat nefes aldÄ±.

GeÃ§en yaz tamamen kuruyan AcÄ± GÃ¶lden sevindiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

KÄ±ÅŸÄ± bol kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile geÃ§irdiklerini belirten kÃ¶y muhtarÄ± Ramazan OÄŸuz, "GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda buraya gelmiÅŸtik. GeldiÄŸimizde zeminde Ã§atlaklÄ±klar vardÄ±. HiÃ§ su yoktu. Åžu an biraz suyumuz var. Allah, inÅŸallah sonunu iyi getirir. 3 yÄ±ldÄ±r kuraklÄ±k vardÄ±. Su da Ã§ok az birikiyordu. Bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlar biraz daha fazlaydÄ±. Nisan yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n da etkisiyle biraz daha dolmasÄ±nÄ± bekliyoruz. KuraklÄ±ktan sonra gÃ¶lde kurbaÄŸa da kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise kardan dolayÄ± su doldu. Bizim buradan baÅŸka sulaÄŸÄ±mÄ±z yok. Ä°nÅŸallah daha Ã§ok dolar" dedi.Â 

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GeÃ§en yaz tamamen kuruyan AcÄ± GÃ¶lden sevindiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

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#Sivas#UlaÅŸ#AcÄ± Göl

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