Gecekondu katliamcısı yakalandı

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İstanbul Şişli’de, Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’taki bir gecekondudan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, gecekondunun kapısını çilingirle açarak içeri girdiklerinde Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan’ın (27) cesetlerini bulmuştu. 3 kişinin de pompalı tüfekle başlarından vuruldukları anlaşılmıştı. Yapılan incelemede, katilin Bülent P. (45) olduğu belirlendi. Katliamdan sonra Sakarya’ya kaçtığı belirlenen Bülent P., yakalandı.

Bülent P. ifadesine göre kız arkadaşının Vahit Ateş’in evine gittiğini öğrenmesi üzerine Vahit Ateş’i hedef almış, bu sırada evde bulunan Tülay Vural ve Merve Özturan’ı da geride tanık bırakmamak için öldürmüştü. Bülent P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.