×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gece yarısı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Kavga#Ambulans
Gece yarısı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 09:55

Çorum'da Muhammet B. (21), çıkan bıçaklı kavgada husumetli olduğu Hüseyin Ö.’yü (27) öldürdü, Bünyamin Ü.’yü (28) ise ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde’deki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muhammet B. (21) ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. İle Bünyamin Ü.’yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhammet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gece yarısı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Kavga#Ambulans

BAKMADAN GEÇME!