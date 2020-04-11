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DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Gece pazarı kuruldu, sosyal mesafe akıllara bile gelmedi!

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Corona Virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, bugün için dün geceden kurulmaya başlanan pazara giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Vatandaşlar, tezgahlardaki ürünleri kısa sürede tüketti.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında, Manisa'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 10 Nisan saat 00.00’dan itibaren 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gece pazarı kuruldu, sosyal mesafe akıllara bile gelmedi

Yasağın duyurulduğu 22.00'den itibaren vatandaşlar, market ve fırınların yolunu tuttu. Şehzadeler ilçesinde, geceden kurulmaya başlanan cumartesi pazarı da vatandaşların uğrak yeri oldu. Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Tezgahlardaki ürünlerin ise kısa sürede tüketildiği gözlendi.

 

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