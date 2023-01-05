Gece kulübüne silahlı saldırı kamerada! İçeridekiler ateşle karşılık verdi

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Sarıyer Huzur Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda motosikletli ve kasklı iki şahıs, bir sokağa ters istikametten girerek gece kulübüne kurşun yağdırdı. Saldırının ardından şahıslar kaçarken, neye uğradığını şaşıran kulüptekiler yere yatarak saldırıdan kurtuldu. Silah seslerinin kesilmesinin ardından gece kulübünden çıkan yaklaşık 15 kişilik grup, motosikletli saldırganları korkutmak için defalarca havaya ateş etti.

KORKUTMAK İÇİN HAVAYA SIKTIĞI KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ

Şahısların silahından çıkan kurşunlar, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’ndeki bir ilaç şirketinin dış cephesine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, havaya doğru ateş eden şahıslardan Suat T.’yi (29) gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından kaydı bulunan Suat T., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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SALDIRI ANI VE HAVAYA ATEŞ EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sokak içerisindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, kaçan motosikletli şahısları ve Suat T. ile birlikte havaya doğru ateş eden diğer şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan saldırı anı ve sonrasında havaya ateş edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli şahısların sokağa gelerek gece kulübüne ateş edip kaçtıkları, arkasından çıkanların ise havaya doğru ateş ettikleri görülüyor.