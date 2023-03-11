Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gece kulübünde silahlı kavga:5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Seyhan#Gece Kulübü#Mahalle Bekçileri
Gece kulübünde silahlı kavga:5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 05:08

Adana'da gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan gece kulübünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece kulübü içerisinde bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsat tabanca ele geçirirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seyhan#Gece Kulübü#Mahalle Bekçileri

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera