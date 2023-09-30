Gece kulübü oyununu savcılık bozdu

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Akıl almaz dolandırıcılık hikâyesinin merkezinde, yüzlerce mağdurun internet sitelerinde “İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer” olarak yorumladığı Ortaköy’de Oasis isimli gece kulübü vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, turistlerin nasıl bir sarmal içine sokularak dolandırıldığı da ortaya çıktı.

AĞLARINA BÖYLE DÜŞÜRDÜLER

Gece kulübüne bağlı olarak çalışan kişiler, turistik mekânlarda yalnız gördükleri erkek turistlerle arkadaşlık kuruyor, birer bira içme bahanesiyle gece kulübüne davet ediyordu. Turist kulübe gelince, müşteri gibi davranan kadınlar istemese de masasına oturuyor ve peş peşe içki servisi yapılıyordu. Gecenin sonunda masaya 100 bin TL ve üzerine hesap kesiliyor, ödemek istemeyenler tehdit ediliyordu. Hesabı mecburen ödemek zorunda kalan turistler devamında polise başvursa da ‘görevi kötüye kullanma’ ya da ‘basit dolandırıcılık’ suçlarından işlem yapıldığı için gece kulübü çalışanları sürekli serbest kalıyordu. Haklarında onlarca suç dosyası açılmış, her birinden beraat etmişlerdi.

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3 YILDA 80 DOSYA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitelerine yazılan yüzlerce şikâyet yorumu ve mağdurların başvuruları üzerine gece kulübünü incelemeye aldı. Soruşturmayı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. gece kulübü hakkında 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yürütülen 80 farklı dosya tespit edildi. Gece kulübünün sahipleri ve çalışanlarının örgüt hiyerarşisi içinde suç işlediklerini belirten başsavcılık, tüm dosyalar için verilen takipsizlik kararlarını kaldırdı ve tek bir dosyada birleştirdi. İşletme sahibi, işletme müdürü ile aralarında kadınların da olduğu 30 çalışan hakkında gözaltı kararı verildi. Polis 4 ilde yaptığı operasyonlarla 21 kişiyi gözaltına aldı.

BİZİ DÜNYAYA REZİL ETTİLER

Külüpte dolandırılan turistler yaşadıklarını internet sitelerinde şöyle anlattı:

* Ondřej Plotycia: Bu kulübe asla girme! İçeceğime biraz uyuşturucu koydular ve beni soydular. Bu kulüpte 3 bin 500 dolardan fazla dolandırıldım. Hayatımdaki en kötü deneyimlerden biriydi.

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* Andy U.: Birkaç küçük şişe votka ve biraz şampanya için benden 2 bin 900 dolar aldılar. Bu işin içinde olup olmadıklarından emin olmadığım iki Türk adamla gittim. İçecek ve nargile siparişi verdiler. Eğer onlar da bu işin içindeyse, bu oldukça ayrıntılı bir dolandırıcılıktı. Onlarla akşam yemeğinden çıkarken tanıştım ve taksiye binmek için yürürken onlarla sohbet ettim. Çok hoş ve içten görünüyorlardı ve beni akşam yemeği yediğim yerin yakınında bir bira içmeye davet ettiler. Gerçekten şüpheli görünen hiçbir şey yoktu ve ilk barda bir saatten fazla konuştuk. Kapanışta Oasis’ten ayrıldık ve yönetici beni bu çılgın faturayı ödemeye zorladı, yoksa ayrılmama izin vermezlerdi. Buradan uzak durun.

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* Leo B: Taksim’e yakın sokaklarda bir adam benimle konuştu ve beni bir şeyler içmeye davet etti. Daha sonra beni oraya götürdü ve benden 750 Euro ücret aldı. Bir daha asla Türkiye’ye gelmeyeceğim.

* Jason Chong: Buraya gitme. Alt katta eskort kadınların olduğunu görür görmez içeri girmedim ve oradan ayrıldım. Çok şanslıyım ki başıma kötü bir şey gelmedi.



* Chaobin Shi: Bu büyük bir aldatmaca. 62.000 TL ödedim.