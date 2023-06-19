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Gece kulübü işletmecisi sokak ortasında öldürüldü

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#Bursa#Osmangazi#Arif Akcan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 10:47

Bursa'da dün gece sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki gece kulübü işletmecisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Arap Şükrü Sokağı'nın da yer aldığı Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnegöl'de gece kulübü işletmecisi Arif Akcan, Dikçeşme Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Arif Akcan (49) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Gece kulübü işletmecisi sokak ortasında öldürüldü

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis otomobil ile olay yerinden kaçan şüphelilerden birisini gözaltına aldı.

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Gece kulübü işletmecisi sokak ortasında öldürüldü

Bir kişinin de arandığı kaydedilirken, olayın çıkış sebebi de araştırılıyor.

Gece kulübü işletmecisi sokak ortasında öldürüldü

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#Bursa#Osmangazi#Arif Akcan

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