Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı

Gebze Belediyesi üreticilere destek olmak için 25 ton patates aldı. 25 ton patates, bin 250 aileye dağıtılacak. Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım organizasyonuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün 1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken, üreticimize de hayırlı olsun diyorum.” dedi.