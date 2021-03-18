MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGebe kediyi dövdü! Bunu yapan normal olamaz
GeriGündem Gebe kediyi dövdü! Bunu yapan normal olamaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih POYRAZ / DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gebe kediyi dövdü! Bunu yapan normal olamaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gebe kediyi dövdü! Bunu yapan normal olamaz

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, spor salonunun önündeki sandığın üzerinde oturan kedinin yanına gitti. Kadın, var gücüyle kediye tokat atıp, yoluna devam etti.

Kısa süre sonra dönen kadın, bu kez kediye çantasını fırlattı. Kedi, can havliyle uzaklaşırken, kadın da yine yoluna devam etti.

Gebe kediyi dövdü Bunu yapan normal olamaz

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Çevredekilerin uyarısı üzerine güvenlik kamerası kaydını izleyen spor salonu çalışanları, kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına döndü. Salon çalışanları, görüntüyü sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi ve polise şikâyette bulundu. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüde kediye tokat atıp, çanta fırlatan kadına tepki büyük oldu.

Spor salonu çalışanı Büşra Şahin, kedinin 5 aylık gebe olduğunu söyleyerek, “Sokak kedisi ama mama, su kabı gibi her şeyi aldık ve onu biz besliyoruz. Gelen geçen herkes onu sever. Böyle bir şey yapan insanın normal olabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi