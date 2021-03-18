Gebe kediyi dövdü! Bunu yapan normal olamaz
ANKARA’nın Keçiören ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, spor salonunun önündeki sandığın üzerinde oturan kedinin yanına gitti. Kadın, var gücüyle kediye tokat atıp, yoluna devam etti.
Kısa süre sonra dönen kadın, bu kez kediye çantasını fırlattı. Kedi, can havliyle uzaklaşırken, kadın da yine yoluna devam etti.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Çevredekilerin uyarısı üzerine güvenlik kamerası kaydını izleyen spor salonu çalışanları, kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına döndü. Salon çalışanları, görüntüyü sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi ve polise şikâyette bulundu. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüde kediye tokat atıp, çanta fırlatan kadına tepki büyük oldu.
Spor salonu çalışanı Büşra Şahin, kedinin 5 aylık gebe olduğunu söyleyerek, “Sokak kedisi ama mama, su kabı gibi her şeyi aldık ve onu biz besliyoruz. Gelen geçen herkes onu sever. Böyle bir şey yapan insanın normal olabileceğini düşünmüyorum” dedi.
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