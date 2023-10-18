Gazze’de insanlığın utandığı nokta... Çocuklar ölümü böyle bekliyor

Haberin Devamı

Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye... Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları.

TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR

“Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar. Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar. Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı. Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar. Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.

Haberin Devamı

ONLARDA İNSANLIK KALMAMIŞ

İnsanlığın kurtarıcısı gibi davranan dünyanın, insanlığın katledilmesine ortak olduğunu unutmayın. İnsan haklarından, insanlıktan söz ettiklerinde onlara inanmayın. Onlarda insanlık yok. İşgalci bir güç ve yetkililerinin böylesine insanlık dışı bir dil kullanması, toplu cezalandırma ve ayrım gözetmeksizin öldürme politikaları nasıl meşru görülebilir? Dünya 2023 yılında bu vahşeti, adaletsizliği nasıl sürdürebilir?”

AÇIK ÇAĞRI: HEMEN BU ÇILGINLIĞI DURDURUN

Loureen Sayej, uluslararsı topluma çağrıda bulundu: “En kötüsü henüz gelmedi. Katliamı durdurmak için açık çağrı yapıyoruz. İnsanlık ve sağlık sistemi çökerken, bu çılgınlık durdurulmazsa en kötüsü kesindir. Hepinizi büyük bir acıyla ama büyük bir güçle, insanlığın bu tür olayları önlemek için geliştirdiği kurallara uymaya çağırıyoruz.”

Haberin Devamı

NÜFUSUN % 66’SI ÇOCUK

Filistin Sağlık Bakanlığı, önceki gün Gazze’de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurdu. Nüfusun yüzde 66’sının 18 yaş altı olduğu bölgede her gün çok sayıda çocuk hayatını kaybediyor veya ağır yaralar alıyor.