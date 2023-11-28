Gazze için ortak ses

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Görüşmede Emine Erdoğan, Sajidha Mohamed’e, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu’nun 17 Kasım’da göreve başlamasından dolayı tebriklerini iletti. Mohamed de Erdoğan’a sıcak misafirperverliği için teşekkür etti. Emine Erdoğan’ın kadınların güçlendirilmesi konusunda ilham verici çalışmalarının olduğunu belirten Mohamed, bu konuda birlikte çalışılabileceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ÇABALARI ÇOK KIYMETLİ

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed, Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılar konusunda ortak üzüntülerini dile getirdi. Görüşmede, bu çerçevede gerek rehinelerin serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesi gerek Gazze’deki yaralıların transferi konusunda Türkiye’nin çabalarının çok kıymetli olduğu vurgulandı. Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed ayrıca, iklim değişikliği sorununun bilhassa ada ülkelerini orantısız biçimde etkilediğini, bu konuda ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Görüşme sonunda Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, Mohamed’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.