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Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında EYP'li patlama

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#TÜGVA
Gaziosmanpaşada TÜGVA binasının yanında EYPli patlama

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Olay yerinde yapılan incelemelerde zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir" denildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önüne kimliği belirsiz bir şüphelinin geldiği, bir süre bina önünde bekledikten sonra bahçeye girdiği ve çıktığı anlar görülüyor.

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Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. 

Gaziosmanpaşada TÜGVA binasının yanında EYPli patlama

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Zaman ayarlı EYP parçalarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz, Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: FAİLLER YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Hain saldırıyı lanetliyorum. Failler mutlaka yargı önünde hesap verecektir. Bu tür saldırılar TÜGVA'lı genç kardeşlerimi hiçbir şekilde yolundan döndüremez ancak inanç, azim ve gayretlerini artırır" dedi. 

Gaziosmanpaşada TÜGVA binasının yanında EYPli patlama

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TÜGVA'nın bulunduğu 5 katlı binanın önüne kimliği belirsiz bir şüphelinin geldiği, bir süre bina önünde bekledikten sonra bahçeye girdiği ve çıktığı anlar görülüyor. Görüntünün devamında ise, bahçede patlama meydana geliyor. Çevrede esnafı İbrahim Sönmez, "Ağır bir patlama ve sarsıntı oldu" diye konuştu.

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#TÜGVA

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