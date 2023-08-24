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Gaziosmanpaşa'da silahlı dehşet

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#İSTANBUL#Polis#Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşada silahlı dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 11:50

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir grup genç, motosikletle gelen ve aralarında husumet bulunan iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletle giden kişiye gruptakilerden biri silahla ateş açtı.Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre, 10 kişiden oluşan bir grup, motosikletle gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından motosiklettekiler hareket etti. Motosikletlinin kaçtığı sırada sokaktaki bir kişi motosikletin arkasındaki kişiye vurarak düşürmeye çalıştı. Bu sırada sokakta bekleyenler gruptaki bir kişi ise silahla ateş açtı. Kurşunlardan biri motosikletin arkasında oturan kişiye isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekibi sevk edildi. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin motosikletle husumetlilerin yanına geldiği kısa süreli tartışmanın ardından ise aynı motosikletle kaçtıkları sırada husumetlilerinin arkadan ateş ettiği görülüyor. (DHA)

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Gaziosmanpaşada silahlı dehşet

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#İSTANBUL#Polis#Gaziosmanpaşa

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