Gaziosmanpaşa'da pazar yeri kavgası! Polisten pazarcılara gazlı müdahale

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Dünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldıDünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldı!#Joe Biden
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan çok sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan çok sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ünlü filmden kazandığı paranın yüzde 70ini kanser araştırmalarına bağışlamışÜnlü filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamış#Keanu Reeves
İhanetin fotoğrafını kim sildi Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler olduİhanetin fotoğrafını kim sildi? Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler oldu?#Gülşah Saraçoğlu
Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerimGerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim#Tristan Thompson
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da pazar yeri kavgası! Polisten pazarcılara gazlı müdahale

#Gaziosmanpaşa #Polis Müdahalesi#Pazar Yeri
Gaziosmanpaşada pazar yeri kavgası Polisten pazarcılara gazlı müdahale

Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açmak isteyince gerginlik çıktı. Polis ekipleri pazarcılara gazla müdahale etti. Müdahalenin ardından pazarcılar tekrar tezgah açtı, satış yaptı.

Haberin Devamı

Bu hafta itibarıyla kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı. Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş yaptı. Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı. Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti. Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin pazarların sokağa kurulmasıyla yaşanan trafik sıkışıklığı, ulaşım ve otopark sorunları ortadan kaldırmak, iş yerleri ve bina girişlerine pazar tezgahı açılması nedeniyle yaşanan problemleri sona erdirmek gibi amaçlarla 500 Evler Salı Pazarı'nı kapalı pazara taşıdığı öğrenildi. 

Haberin Devamı

"BEN YENİ PAZAR YERİNE GİTMEYECEĞİM"

Mahallede oturan Cihan Güler "Ben alt mahallede oturuyorum. Hep geliyordum. Ben yeni pazar yerine gitmeyeceğim. Kapının önünde pazarım vardı benim o tarafa neden gideyim? Kalkmasını istemiyorum. Yeri uzak oranın. Biz burada nefes alıyoruz bari. Zaten koronavirüs var, bizi alt bodruma sokmaya ne hakları var?" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!Haberi görüntüle

"BAYRAMPAŞA'DA PAZAR KAPALI YERE GEÇTİ, KAPANDI"

Pazarcı Nurettin Deli "Yeni taşınan yer, buradaki mahalleliye hitap etmiyor. Bu pazarın burada kapanması demek, buradakilerin mağduriyeti demektir. Orası bir bodrum katı. Eğer trafik gibi durumlardan bir mağduriyet varsa, bununla ilgili esnaf olarak biz de yardımcı olalım. Orada tezgah açınca satış olmuyor müşteri gelmiyor. Bayrampaşa pazarı örnek olursa o da kapalı oldu, o pazar kapandı" diye konuştu. 

"HALKIMIZ BİZİMLE, PAZARYERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün "Yaklaşık 60 yıldır, Gaziosmanpaşa halkına hizmet eden 500 Evler Salı pazarımız maalesef bugün, keyfi bir kararla kaldırılmakla karşı karşıya. 20 bin şubesi olan marketlere halkı mahkum etmektedirler. Pazaryerleri rekabet oluşturarak vatandaşın ucuz alışveriş, taze ve kaliteli alışveriş yapmasına imkan vermektedir. Halkımız bizimle beraber. Pazarımızı geri istiyoruz. Kapalı pazaryeri diyorlar yaptıkları kapalı pazaryeri tek girişi var. Can ve mal güvenliğimiz yok. İkametgahların olduğu bölgeden uzak, sanayinin olduğu bölgede 3 okul olan yerde pazaryeri inşa ettiler" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BEN PAZARI İSTİYORUM, KALDIRTMAYACAĞIM"

Mahallede oturan Necla Paker "Her salı pazarın başından sonuna gidip ucuzunu arıyorum. Neden benim pazarım kaldırılıyor? Ben markete gidemiyorum, dün 4.5 liraya maydanoz aldım. 1 liralık maydanoz. Ben pazarı istiyorum, kaldırtmayacağım, gerekirse herkesi toplayıp Ankara'ya mı gidiliyor nereye gidiliyorsa oraya gideceğim. Buradakiler 60 senedir çocuklarım gibi" dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI VE İSTANBUL PAZARCILAR ODASI BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Yaşanan olayların ardından, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile görüştü. Şengün görüşmede Hasan Tahsin Usta'dan yeni pazar yeri talep ettiğini dile getirdi. Talebin değerlendirilmeye alındığını söyledi. Pazar esnafı ise 500 Evler Salı Pazarı'nda satışlarına devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziosmanpaşa #Polis Müdahalesi#Pazar Yeri

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen