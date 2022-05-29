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Gaziosmanpaşa’da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

#Gaziosmanpaşa #Trafik Kazası#İett
Gaziosmanpaşa’da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, karşı yola geçerek Küçükköy yönüne giden İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Samet Şahan ağır şekilde, İETT otobüs şoförü Şenol Şirin ve otobüsteki yolculardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Samet Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  

"OTOMOBİL YAMULMUŞTU"

Kazadan sonra yardıma koşan Erol Aktaş, "Otomobil karşıdan hızlıca gelmiş daha doğrusu biz evdeydik, o sese koşarak geldik. Kaldırıma vuruyor, kaldırıma vurunca teker fırlıyor. Otobüse çarpmış, otomobil biraz yamulmuştu, sürücü 20 yaşlarındaydı. Otomobildeki yaralının durumu ağırdı" dedi. 

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#Gaziosmanpaşa #Trafik Kazası#İett

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