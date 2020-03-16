Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar... Kaçırdıkları polisi dövüp hastane önüne bıraktılar

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Eski Londra Asfaltı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde yaşandı. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezinden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı. Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir otomobile bindirip park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı.

Polisler de kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memuru D.E.'yi özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin içinde polis memurunun da bulunduğu araçla kaçmaları ve diğer polislerin arkasından koşması yer alıyor.