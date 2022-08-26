HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

GaziosmanpaÅŸa'da dehÅŸet! Önce eÅŸini daha sonra yeÄŸenini öldürdü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#GaziosmanpaÅŸa#KadÄ±n Cinayeti#Cinayet
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 26, 2022 11:48

GaziosmanpaÅŸa'da Korkut Gezici, eÅŸi Sevtap AkbacÄ±'yÄ± silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra kÄ±zÄ± Muazzez Gezici'yi yine silahla yaraladÄ±. Korkut Gezici daha sonra yeÄŸeni Sinan Ã–zfidan'Ä±n evine giderek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n gece saatlerinde GaziosmanpaÅŸa SarÄ±gÃ¶l Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde Ã¶nce eÅŸi Sevtap AkbacÄ±'yÄ± silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ daha sonra ise kÄ±zÄ± Muazzez Gezici'yi aynÄ± silahla yaraladÄ±. Evden kaÃ§an Gezici daha sonra yeÄŸeni Sinan Ã–zfidan'Ä±n evine giderek onu da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Ä°ÅŸlediÄŸi cinayetlerin ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸan Gezici'yi yakalamak iÃ§in polis ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

GaziosmanpaÅŸada dehÅŸet Ã–nce eÅŸini daha sonra yeÄŸenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

"KOCAMI DURUP DURURKEN Ã–LDÃœRDÃœ"

HayatÄ±nÄ± kaybeden Sinan Ã–zfidan'Ä±n eÅŸi Gamze Ã–zfidan, "Biz oturuyorduk. ÅžahÄ±s girdi kocama hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemeden 3 el ateÅŸ etti. Kocam hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±. Bir anda aÄŸzÄ±ndan kanlar boÅŸaldÄ±. Hastaneye gidene kadar Ã¶ldÃ¼. Onun hiÃ§bir alakasÄ± yok. HiÃ§bir ÅŸey yok aralarÄ±nda. Bir husumet de yoktu. Neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne istediÄŸini bilmiyoruz. Kendi karÄ±sÄ±nÄ± kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ olabilir. Bizimle bir alakasÄ± yok. Geldi kocamÄ± durup dururken Ã¶ldÃ¼rdÃ¼" dedi.

GaziosmanpaÅŸada dehÅŸet Ã–nce eÅŸini daha sonra yeÄŸenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Haberin DevamÄ±

GaziosmanpaÅŸada dehÅŸet Ã–nce eÅŸini daha sonra yeÄŸenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Sinan Ã–zfidan

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#GaziosmanpaÅŸa#KadÄ±n Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Ä°kiziniz her an sokakta karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir Neden benziyoruz sorusunun yanÄ±tÄ± bilim insanlarÄ±nÄ± bile ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

'Ä°kiziniz' her an sokakta karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanÄ±tÄ± bilim insanlarÄ±nÄ± bile ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

#Doppelgänger
Åžampiyonlar Ligi katÄ±lÄ±mÄ± TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± iÃ§in artÄ±k hayal SÃ¼per Lig ÅŸampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maÃ§ | Girdaptan nasÄ±l Ã§Ä±karÄ±z

'Åžampiyonlar Ligi' katÄ±lÄ±mÄ± Türk takÄ±mlarÄ± için artÄ±k hayal! Süper Lig ÅŸampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasÄ±l çÄ±karÄ±z?

#Åžampiyonlar Ligi
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ ayrÄ±lÄ±k olur mu Terk edenler ve edilenler konuÅŸtu... Bizim otobÃ¼sÃ¼mÃ¼z neden sÃ¼slÃ¼ deÄŸil

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | DüÄŸün günü ayrÄ±lÄ±k olur mu? Terk edenler ve edilenler konuÅŸtu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü deÄŸil?'

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

Ä°kiziniz her an sokakta karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir Neden benziyoruz sorusunun yanÄ±tÄ± bilim insanlarÄ±nÄ± bile ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

'Ä°kiziniz' her an sokakta karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanÄ±tÄ± bilim insanlarÄ±nÄ± bile ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

#Doppelgänger
Åžampiyonlar Ligi katÄ±lÄ±mÄ± TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± iÃ§in artÄ±k hayal SÃ¼per Lig ÅŸampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maÃ§ | Girdaptan nasÄ±l Ã§Ä±karÄ±z

'Åžampiyonlar Ligi' katÄ±lÄ±mÄ± Türk takÄ±mlarÄ± için artÄ±k hayal! Süper Lig ÅŸampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasÄ±l çÄ±karÄ±z?

#Åžampiyonlar Ligi
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ ayrÄ±lÄ±k olur mu Terk edenler ve edilenler konuÅŸtu... Bizim otobÃ¼sÃ¼mÃ¼z neden sÃ¼slÃ¼ deÄŸil

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | DüÄŸün günü ayrÄ±lÄ±k olur mu? Terk edenler ve edilenler konuÅŸtu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü deÄŸil?'

#Evlilik