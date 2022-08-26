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Olay, dÃ¼n gece saatlerinde GaziosmanpaÅŸa SarÄ±gÃ¶l Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde Ã¶nce eÅŸi Sevtap AkbacÄ±'yÄ± silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ daha sonra ise kÄ±zÄ± Muazzez Gezici'yi aynÄ± silahla yaraladÄ±. Evden kaÃ§an Gezici daha sonra yeÄŸeni Sinan Ã–zfidan'Ä±n evine giderek onu da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Ä°ÅŸlediÄŸi cinayetlerin ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸan Gezici'yi yakalamak iÃ§in polis ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

"KOCAMI DURUP DURURKEN Ã–LDÃœRDÃœ"

HayatÄ±nÄ± kaybeden Sinan Ã–zfidan'Ä±n eÅŸi Gamze Ã–zfidan, "Biz oturuyorduk. ÅžahÄ±s girdi kocama hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemeden 3 el ateÅŸ etti. Kocam hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±. Bir anda aÄŸzÄ±ndan kanlar boÅŸaldÄ±. Hastaneye gidene kadar Ã¶ldÃ¼. Onun hiÃ§bir alakasÄ± yok. HiÃ§bir ÅŸey yok aralarÄ±nda. Bir husumet de yoktu. Neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne istediÄŸini bilmiyoruz. Kendi karÄ±sÄ±nÄ± kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ olabilir. Bizimle bir alakasÄ± yok. Geldi kocamÄ± durup dururken Ã¶ldÃ¼rdÃ¼" dedi.

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Sinan Ã–zfidan