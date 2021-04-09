Gaziosmanpaşa Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Gaziosmanpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Gaziosmanpaşa, İstanbul'un posta trafiği oldukça yüksek olan ilçelerinden bir tanesidir. Gaziosmanpaşa'nın ilçe bazında ve mahalle bazında posta kodları belirlemiştir.

Gaziosmanpaşa Posta Kodu Kaçtır?

Gaziosmanpaşa, 1963 yılında ilçe olan bir yerleşim yeridir. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin posta kodu 34245 şeklindedir. Posta gönderimlerinde özellikle İstanbul gibi kalabalık metropollerde ilçe posta kodu kullanımı oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Posta kodunun yanlış ve eksik yazılması özellikle resmi belgelerde karışıklıklara sebep olabilmektedir.

İstanbul'un İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallelerinin Posta Kodları Nelerdir?

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan mahallelerinde birer posta kodları bulunmaktadır. Birbirlerine yakın olan eski belde olarak bilinen yerlerin ve mahallelerin posta kodları aynıdır. Bu posta kodları ise şu şekildedir;

- Bağlarbaşı Mahallesi, Merkez Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi Posta Kodu; 34245 (Gaziosmanpaşa Merkez ile aynıdır)

- Küçükköy, Barbaroshayrettinpaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Şemsipaşa Mahallesi, Yeni Mahallesi Posta Kodu: 34250

- Mevlana, Fevziçakmak Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Mevlana Mahallesi Posta Kodu; 34255

- Yıldıztabya, Karlıtepe Mahallesi, Pazariçi Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Yıldıztabya Mahallesi Posta Kodu: 34240

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara