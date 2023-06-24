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Gaziantep'te dehşet anları... 2. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda

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#Gaziantep#Nizip#Balkon
Gaziantepte dehşet anları... 2. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 14:54

Gaziantep’in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesinde 2. katın balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hanifi A., balkondan boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk önce ağladı daha sonra ayağı kalktı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımına alındığı öğrenildi.

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Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Dik Sokak'ta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 4 yaşındaki Hanifi A., yaralandı.

4 yaşındaki Hanifi A., dairenin odasında oynamaya başladı. O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağlayan çocuğun imdadına ablası yetişti. Ayağı ve burnu kırılan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede acilinde yapılan müdahalenin ardından durumu kötüleşen 4 yaşındaki Hanifi A.’nın yoğun bakımına alındığı öğrenildi.

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#Gaziantep#Nizip#Balkon

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