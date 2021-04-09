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Haber Giriş: 09.04.2021 - 02:55 | Son Güncelleme:

Gaziemir Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Gaziemir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

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Gaziemir Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Gaziemir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları postacılık sisteminde kullanılan 5 haneli bir numaradır. Bu numara ile kargo hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İzmir Gaziemir ilçesinin ve Gaziemir mahallelerinin posta kodları nelerdir? İzmir Gaziemir posta kodları ile ilgili detayları derledik.

Posta kodları ülkemizdeki her ilde ve ilçede farklıdır. İzmir gibi büyük illerimizde aynı ilçeye dahil olan mahallelerin posta kodları bölgeye göre birbirinden farklı olabilir. Posta kodlarındaki ilk 2 basamak ili, son 3 basamak ise ilçe veya mahalle kodunu belirtir.

 İzmir Gaziemir İlçesi ve İzmir Gaziemir Mahallelerinin Posta Kodları

 İzmir ilinin posta kodu 35000'dır. İzmir ilindeki ilçelerin posta kodları "35" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe veya mahalle/bölge kodunun eklenmesiyle oluşturulur. Bu sayede taşımacılık işlemleri sorunsuz bir şekilde kolaylıkla sağlanır. İzmir Gaziemir ilçesinin posta kodu 35410'dur.

 Gaziemir - Gaziemir

 İzmir Gaziemir bölgesinin posta kodu: 35410

 İzmir - Gaziemir bölgesinde; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül (9 Eylül), Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hava Limanı, Hürriyet, Irmak, Menderes, Serbest Bölge, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahalleleri yer alır.

 Gaziemir - Hava Teknik

 Gaziemir Hava Teknik bölgesinin posta kodu: 35415

 Gaziemir Hava Teknik bölgesinde; Hava Teknik Okullar Mahallesi yer alır.

 Gaziemir - Ulaştırma Okulu

 Gaziemir Ulaştırma Okulu bölgesinin posta kodu: 35425

 Gaziemir Ulaştırma Okulu bölgesinde; Ulaştırma Okulu Mahallesi yer alır.

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