Gaziemir genelinde 48 saat su kesintisi başladı... İZSU'dan su kesintisi açıklaması: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Gaziemir Belediyesi su kesintisine yönelik yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan isale hattı çalışması nedeniyle Gaziemir'de su kesintisi yaşanacak. Gaziemir'in yanı sıra farklı ilçelere de pompa arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle su verilemeyecek. Peki, İzmir Gaziemir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de planlı kesintilerin yanı sıra anlık su kesintileri de yaşanabiliyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) planlı su kesintisi programını paylaştı. İZSU'nun ardından Gaziemir Belediyesi'de vatandaşları kesintiler hakkında bilgilendirdi. Belediyenin resmi sayfasından yapılan açıklamada "Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2200’lük ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi yaklaşık 48 saat olarak tahmin edilmektedir. Çalışma süresi boyunca Gaziemir genelinde su kesintisi uygulanmak zorunda kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.
İLÇE
MAHALLELER
KESİNTİ SÜRESİ
ARIZA TİPİ
AÇIKLAMA
ÖDEMİŞ
GERELİ
31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ
BİRGİ
12.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE (İRİMAĞZI MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
SÜLEYMAN DEMİREL
12.08.2021 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK
BELEVİ
12.08.2021 saat 11:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
12024 skak ve bağlı kolarda
TORBALI
MUSTAFA KEMAL PAŞA
12.08.2021 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
AYRANCILAR M. KEMAL PAŞA MH. NE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
ÖDEMİŞ
BİRGİ
12.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE (İRİMAĞZI MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
SÜLEYMAN DEMİREL
12.08.2021 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK
BELEVİ
12.08.2021 saat 11:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
12024 skak ve bağlı kolarda
TORBALI
MUSTAFA KEMAL PAŞA
12.08.2021 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
AYRANCILAR M. KEMAL PAŞA MH. NE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .