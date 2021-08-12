Gaziemir genelinde 48 saat su kesintisi başladı... İZSU'dan su kesintisi açıklaması: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de planlı kesintilerin yanı sıra anlık su kesintileri de yaşanabiliyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) planlı su kesintisi programını paylaştı. İZSU'nun ardından Gaziemir Belediyesi'de vatandaşları kesintiler hakkında bilgilendirdi. Belediyenin resmi sayfasından yapılan açıklamada "Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2200’lük ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi yaklaşık 48 saat olarak tahmin edilmektedir. Çalışma süresi boyunca Gaziemir genelinde su kesintisi uygulanmak zorunda kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ GERELİ 31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR ÖDEMİŞ BİRGİ 12.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE (İRİMAĞZI MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 12.08.2021 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SELÇUK BELEVİ 12.08.2021 saat 11:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 12024 skak ve bağlı kolarda TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA 12.08.2021 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AYRANCILAR M. KEMAL PAŞA MH. NE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .

ÖDEMİŞ BİRGİ 12.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE (İRİMAĞZI MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 12.08.2021 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SELÇUK BELEVİ 12.08.2021 saat 11:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 12024 skak ve bağlı kolarda TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA 12.08.2021 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AYRANCILAR M. KEMAL PAŞA MH. NE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .

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