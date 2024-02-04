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Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

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#Şehit#Gaziantep#Helikopter
Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 13:34

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in (33) Ankara'daki babaevinde yas var. Şehidin babası Mehmet Gülen (62), "Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan polis helikopterinde şehit olan 2 pilottan Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi, Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri de evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

'ACI HABERİ ALDIK, YIKILDIK'

Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık; yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim" dedi.

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Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

Oğlunun 2011 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğunu ve 13 yıllık memur olduğunu, 8 yıldır ise pilotluk yaptığını söyleyen Mehmet Gülen, "Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi.'

Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

'Tesadüfen aradım. 15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu" ifadelerini kullandı.

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Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

Gaziantepteki helikopter kazasında şehit olmuştu... Kahreden detay ortaya çıktı: 24 Şubat’ta nişanı varmış

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#Şehit#Gaziantep#Helikopter

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