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Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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#Gaziantep#Otomobil#Kaza
Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 01:35

Gaziantep'te otomobil, hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde İbrahimli Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AIC 959 plakalı hafif ticari araç, 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaza yapan araçlara 27 ARU 290 plakalı otomobil de çarptı. Zincirleme kazada hafif ticari araçta bulunan Mehmet Güler (57) ve Cesur Ekinci (44) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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#Gaziantep#Otomobil#Kaza

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