Gaziantep'te yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü: 1 işçi enkaz altında

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu arada enkaz alanı, havadan görüntülendi.