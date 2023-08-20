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Gaziantep'te yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü: 1 işçi enkaz altında

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#Bina#Yıkım#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 12:10

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

Gaziantepte yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü: 1 işçi enkaz altında

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu arada enkaz alanı, havadan görüntülendi.

Gaziantepte yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü: 1 işçi enkaz altında

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#Bina#Yıkım#Gaziantep

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