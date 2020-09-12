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AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı

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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı
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Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yasa dışı bahis oynatan mekanlara yönelik, 105 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 14 hard disk, dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupan yazıcısı, 8 kupon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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