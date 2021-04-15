Gaziantep'te yaralı bulunan ibibik kuşu koruma altına alındı

Alınan bilgiye göre, İslahiye Belediyesi işçisi Mesut Taş, yol kenarında yaralı bulduğu ibibik kuşunu veterinere götürdü.

Kanadının kırık olduğu belirtilen ibibik kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerince korumaya alındı.

Tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen kuşun iyileşince doğaya salınacağı belirtildi.

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