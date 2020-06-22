Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bağ evinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyon kapsamında arama yapılan bağ evinde; 3 kilo metamfetamin, 19 kilo sodyum asetat, 10 gram kırmızı fosfor ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu ve malzemelere el koyan polis, evde bulunan 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.