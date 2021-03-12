Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin Türkmenler ve Beydilli Mahallesi’ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 4 kilo 704 gram preslenmiş esrar, 6 bin 235 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., A.O., B.E.H. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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