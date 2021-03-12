MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
GeriGündem Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 4 kilo 704 gram esrar ile 6 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin Türkmenler ve Beydilli Mahallesi’ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 4 kilo 704 gram preslenmiş esrar, 6 bin 235 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., A.O., B.E.H. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantepte uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi