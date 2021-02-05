Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. isimli kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, E.K.'nin Aydınlar Mahallesi'ndeki otomobil tamiri yaptığı iş yerine operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; çeşitli dönemlere ait 8 tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.K. ise jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.