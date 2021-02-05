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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 8 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. isimli kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, E.K.'nin Aydınlar Mahallesi'ndeki otomobil tamiri yaptığı iş yerine operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; çeşitli dönemlere ait 8 tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.K. ise jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantepte tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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