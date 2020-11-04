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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te şüpheli çanta tedirgin etti

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Gaziantep’te şüpheli çanta tedirgin etti
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Gaziantep'te bir caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta tedirginliğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen kişi çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziler Caddesinde meydana geldi. Araç trafiğine kapalı olan caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta, vatandaşlar tarafından emniyete bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve polisler sevk edildi. Çantanın yakınındaki vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılarak, olay yerine bant çekildi. Bu sırada caddeye gelen 1 kişi çantanın kendisine ait olduğunu, camiye giderken bıraktığını söyledi. Polisler daha sonra fünye ile patlatılmasından vazgeçerek kontrol ettiği çantayı sahibine teslim edip, uyarıda bulundu.

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