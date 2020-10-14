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Gündem
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te sosyal mesafe ve maske unutuldu

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Gaziantep’te sosyal mesafe ve maske unutuldu
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KORONAVİRÜS vakalarında azalma görülen Gaziantep’te, çarşıların bulunduğu bölgede yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, tedbirlerin unutulduğu kentte, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Son aylarda yüksek vaka sayılarını geride bırakarak koronavirüs hastalığında azalmanın görüldüğü Gaziantep’te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapıyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görüldü. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparken, sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar ise maske takmaya ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, kalabalık alanlarda maske takmayan çok fazla vatandaş olduğunu söyledi.

 

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