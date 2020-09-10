GAZİANTEP, (DHA)
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Gaziantep'te Şehitkamil Kaymakamı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın koronavirüs(Covid-19) testi pozitif çıktı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Şehitkamil Kaymakamı Kalaylı'nın, dün kendisinde görülen semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine başlanan Kaymakam Kalaylı, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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