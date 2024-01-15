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Gaziantep'te şaka korkunç sonla bitti... 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

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#GAZİANTEP#Şaka#Cinayet
Gaziantepte şaka korkunç sonla bitti... 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 13:06

Gaziantep'te on beş yaşındaki S.S.Ç., kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel

Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Gaziantepte şaka korkunç sonla bitti... 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Mehmet Şerif Şahin...

 

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#GAZİANTEP#Şaka#Cinayet

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