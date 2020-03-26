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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
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GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 112 şişe sahte alkol ile 50 litre dökme alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine Sarıyer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin adresteki ev ile bir araçta yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ile 50 litre dökme alkol ele geçirildi. Sahte alkol ile araca el koyan polis, evde bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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