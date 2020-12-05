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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi

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Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri dışarıya çıkan vatandaşları denetledi.

Gaziantepte polisten kısıtlama denetimi
Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddelerinde, polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde boş kalan caddeler sessizliğe büründü.

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