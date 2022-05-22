Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te özel harekatlı uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

#GAZİANTEP#Polis#Narkotik
Gaziantepte özel harekatlı uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile piyasaya süren bir şebekeyi belirledi. Takibe alınan şüphelileri belirleyen ekipler, kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapılan baskınlarda 19 kilo 673 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GAZİANTEP#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık