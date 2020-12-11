Gaziantep'te market kasasını soyan şüpheli yakalandı

Olay, 9 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren bir kişi, cips alarak kasaya geldi. Markette yalnız olan kasiyere para uzatan şüpheli, görevlinin kasayı açmasının ardından tabancasını çıkardı. Kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alan şüpheli, daha sonra market dışında kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklet ile kaçtı. Market görevlilerinin ihbarının ardından çalışma başlatan polis, kasayı yağmalayan şüpheli ve kaçmasına yardımcı olan arkadaşının kimliklerini tespit etti. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan parayı çalan şüpheli tutuklanırken, kaçmasına yardım eden kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.