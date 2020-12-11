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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te market kasasını soyan şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te market kasasını soyan şüpheli yakalandı
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GAZİANTEP'te girdikleri markette kasiyeri silahla tehdit ederek kasadaki paraları çalan ve motosikletle kaçan 2 şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı

Gaziantepte market kasasını soyan şüpheli yakalandı
Olay, 9 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren bir kişi, cips alarak kasaya geldi. Markette yalnız olan kasiyere para uzatan şüpheli, görevlinin kasayı açmasının ardından tabancasını çıkardı. Kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alan şüpheli, daha sonra market dışında kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklet ile kaçtı. Market görevlilerinin ihbarının ardından çalışma başlatan polis, kasayı yağmalayan şüpheli ve kaçmasına yardımcı olan arkadaşının kimliklerini tespit etti. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan parayı çalan şüpheli tutuklanırken, kaçmasına yardım eden kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantepte market kasasını soyan şüpheli yakalandı

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