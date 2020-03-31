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Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Gaziantep’te 'koronavirüs' sessizliği

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Gaziantep’te 'koronavirüs' sessizliği
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GAZİANTEP’te koranavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsün yayılmaması için vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrısı Gaziantep'te karşılık buldu. Özellikle toplu taşıma araçlarına binmeyen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Gaziantep’in en kalabalık meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda insan sayısında gözle görülür azalma yaşandı. Kentin en işlek caddelerinde de araç sayısının azlığı dikkat çekti.

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