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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te korkutan depo yangını!

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Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleye başladı.

Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürdürüyor.

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