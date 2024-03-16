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Gaziantep'te korkunç kaza: 4 yaşındaki Recep'ten acı haber! Sürücü kaçtı

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Çocuk Ölümü
Gaziantepte korkunç kaza: 4 yaşındaki Recepten acı haber Sürücü kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 12:57

Gaziantep'te yola çıkan Recep Doğruer'e (4), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkan 4 yaşındaki Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaşındaki Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Çocuk Ölümü

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