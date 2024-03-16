Gaziantep'te korkunç kaza: 4 yaşındaki Recep'ten acı haber! Sürücü kaçtı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkan 4 yaşındaki Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaşındaki Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.