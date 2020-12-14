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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu

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Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
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GAZİANTEP’te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddelerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle, ilk iş gününde Gaziantep'te vatandaşlar Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenen vatandaşların maskelerini de çene altında tuttukları görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

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