Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

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Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hatay yolu Hatay istikametinde meydana geldi. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada minibüsteki 8 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını ifade ederek, "TIR karşı şeride geçerek dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Diğer dolmuş yolcularımız ve tır şöforü yaraladı. Arkadaşlarımız çok kısa sürede olay yerine giderek bizleri bilgilendirdiler. Aynı zaman da Kilis, Hatay, merkezden ambulanslar geldi. Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ağır. Durumları stabil hale getirilince Gaziantep'e sevk edilecekler. Diğer yaralılarımızın bir kısmını burada muhafaza edeceğiz. Süreçle ilgili idari ve adli soruşturmalar başladı. TIR şoförümüzün tedavisinden sonra gözaltısı görünüyor. Yine de bilirkişi raporu oluşturuluyor. İlk kanaat tırın oldukça hızlı olduğu ve kontrolünü kaybettiği yönünde." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabbim acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.