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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama

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Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
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GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantepte kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 9- 15 Şubat tarihleri arasında 4 vatandaş kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların bilgisine başvurup olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 2'si kadın 5 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, bu kişileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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