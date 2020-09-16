Gaziantep'te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde Kıbrıs ve Hoşgör Mahallesinde 3 kapkaç ile Dumlupınar Mahallesinde bir yağma olayı meydana geldi. Olayların mağdurlarının şikayetçi olmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polislerin yaptığı araştırma ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelemesinde motosikletli 2 şüpheli belirlendi. Kimliği belirlenen şüphelilerden biri, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.