Gaziantep’te kadınlara destek

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Farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile kadına yönelik eğitimlere de ev sahipliği yapan GASMEK’lerde girişimcilik, el işi, mesleki eğitimler, kişisel gelişim kurslarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Kurs merkezlerinde kadın kursiyerlerin rahat eğitim almalarını sağlamak için ise 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına oyun odalarında gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriliyor. Kurslarda meslek sahibi olan kadınlar belediyenin kuruluşlarında istihdam ediliyor. “Gastronomi Şehri” unvanlı kentte Panorama Müzesi içindeki Havara Kitap Kafe ve Restoran’da dönüşümlü olarak hafta içi yarı zamanlı 16, hafta sonları ise 8 olmak üzere 24 kadın aşçı görev alıyor. Servis elemanları ise turizm ve otelcilik okullarından mezun ve İngilizce bilenler arasından seçiliyor.