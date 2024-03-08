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Gaziantep’te kadınlara destek

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#GASMEK#STK
Gaziantep’te kadınlara destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2015’te kurulan Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (GASMEK) bugüne kadar toplam 328 bin 290 kadına eğitim verildi.

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Farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile kadına yönelik eğitimlere de ev sahipliği yapan GASMEK’lerde girişimcilik, el işi, mesleki eğitimler, kişisel gelişim kurslarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Kurs merkezlerinde kadın kursiyerlerin rahat eğitim almalarını sağlamak için ise 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına oyun odalarında gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriliyor. Kurslarda meslek sahibi olan kadınlar belediyenin kuruluşlarında istihdam ediliyor. “Gastronomi Şehri” unvanlı kentte Panorama Müzesi içindeki Havara Kitap Kafe ve Restoran’da dönüşümlü olarak  hafta içi yarı zamanlı 16, hafta sonları ise 8 olmak üzere 24 kadın aşçı görev alıyor. Servis elemanları ise turizm ve otelcilik okullarından mezun ve İngilizce bilenler arasından seçiliyor.

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#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#GASMEK#STK

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