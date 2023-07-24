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Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Serpil Temiz hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Silahlı Kavga
Gaziantepte iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Serpil Temiz hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 14:13

Gaziantep’te, iki grup arasındaki kavgada, Serpil Temiz (39) tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Tabancayı ateşlediği belirlenen M.A. gözaltına alınırken, Temiz'in gruplardan birinin yakını olduğu öğrenildi. M.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan, gruplardan birinin yakını olduğu öğrenilen Serpil Temiz'e isabet etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Temiz'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serpil Temiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli olan Temiz'in cansız bedeni adli tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serpil Temiz'in ölümüne neden olan tabancayı ateşlediği belirlenen M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Silahlı Kavga