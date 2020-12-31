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GAZİANTEP, (DHA) -
Haber Giriş: 31.12.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te fuhuş operasyonu! 2 tutuklama

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Gaziantep'te fuhuş operasyonu! 2 tutuklama
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuş için yer temin eden 2 kişi yakalandı. Fuhuş için aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden 2 kişi yakalandı. Polisler tarafından evde yapılan aramada; 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 tablet, bir miktar para ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, ismi açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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