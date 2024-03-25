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Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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#Nurdağı-Gaziantep#Trafik Kazası#Gaziantep Kaza
Gaziantepte feci kaza Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 01:32

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Nurdağı-Gaziantep karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Koca (66) kontrolündeki 27 ACN 009 plakalı Toyota marka otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gaziantepte feci kaza Ölü ve yaralılar var

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 38 SA 172 plakalı otomobilde bulunan sürücü Uğur Arslan ve yolcu olarak bulunan Ahmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan diğer araçtaki 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 3'ü Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantepte feci kaza Ölü ve yaralılar var

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#Nurdağı-Gaziantep#Trafik Kazası#Gaziantep Kaza

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